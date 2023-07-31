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Анчелотти говорит, что состав «Реала» укомплектован. А что происходит за кулисами?

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Летом «Мадрид» сумел провернуть несколько классных трансферов. Среди прочего, «сливочные» купили Беллингема и одолели «Барсу» в борьбе за Гюлера.

После ухода Бензема «Реал» укрепил атаку, подписав 33-летнего Хоселу. Испанец уже успел отличиться за «королевский клуб». В товарищеском матче против «Юнайтед» он сумел забить в падении через себя.

Формально сейчас в «Мадриде» Хоселу – единственный нападающий. При этом Анчелотти говорит журналистам, что состав «сливочных» укомплектован, команда якобы не нуждается в новых форвардах.

Но что происходит за кулисами «королевского клуба»? По сведениям журналистов Relevo, Анчелотти просит Флорентино Переса и Хосе Санчеса к старту сезона подписать «девятку».

Пока на этой позиции выходит Родриго. Карло еще осенью прошлого года говорил: «У Родриго отличное будущее как у «девятки». Его лучшая позиция – это центрфорвард. Я вижу в нем больше нападающего, чем вингера».

Атаку «сливочных» может усилить Мбаппе. Отношения Килиана и «ПСЖ» начинают смахивать на «Игру престолов» – все очень запутанно. Французский клуб считает, что «Мадрид» сделает Мбаппе низкое предложение в самом конце трансферного окна.

Пока ни руководство, ни тренер, ни игроки «сливочных» ситуацию вокруг Килиана открыто не комментируют. Нам остается ждать.

Нужен ли «Реалу» еще один нападающий? Делитесь мнением в комментариях.

4 комментария

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дамьен
У меня поп-корн уже закончился
+2
0
+2
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Akbar_Uk
На самом деле хорошая идея с Родриго в плане девятки. Он не раз показывал как умеет забивать в сложных ситуациях.
+1
-1
0
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Força barça
Ответ дамьен
У меня поп-корн уже закончился
купи ещё,новый сезон начинается...
0
0
0
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Геннадий Чеботарев
Ответ Akbar_Uk
На самом деле хорошая идея с Родриго в плане девятки. Он не раз показывал как умеет забивать в сложных ситуациях.
а ты не видел как он играет на позиции цф? если так говоришь,то точно не видел или не понимаешь. если он забил лог из штрафной это не значит что он цф. или этому в фифе не учат?)))
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