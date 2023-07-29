Не мог сказать иначе.

«В официальных матчах мы обойдем «Барсу», − заявил после проигранного класико (0:3) Даниэль Карвахаль.

«Проигрывать «Барселоне» нехорошо, но это был всего лишь товарищеский матч. Когда придет время настоящих соревнований, мы будем лучших их, я уверен на 100%, − добавил ветеран «Мадрида».

Интересно, что перед матчем Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор заявили, что «класико никогда не бывает товарищеским матчем», однако после игры, по словам Карвахаля, оказалось, что «это был просто товарищеский матч».

Несмотря на болезненное поражение, испанец верит в команду и надеется, что в новом сезоне «королевский клуб» не просто навяжет борьбу в чемпионате, но и выиграет Ла Лигу. Состав клуба заметно усилился, в то время как у «Барселоны» есть некоторые проблемы.