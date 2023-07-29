Говорит Мадрид
Блог

«В официальных матчах мы будем лучше их». Карвахаль после разгрома от «Барселоны» верит в «Мадрид»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Не мог сказать иначе.

«В официальных матчах мы обойдем «Барсу», − заявил после проигранного класико (0:3) Даниэль Карвахаль.

«Проигрывать «Барселоне» нехорошо, но это был всего лишь товарищеский матч. Когда придет время настоящих соревнований, мы будем лучших их, я уверен на 100%, − добавил ветеран «Мадрида».

Интересно, что перед матчем Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор заявили, что «класико никогда не бывает товарищеским матчем», однако после игры, по словам Карвахаля, оказалось, что «это был просто товарищеский матч».

Несмотря на болезненное поражение, испанец верит в команду и надеется, что в новом сезоне «королевский клуб» не просто навяжет борьбу в чемпионате, но и выиграет Ла Лигу. Состав клуба заметно усилился, в то время как у «Барселоны» есть некоторые проблемы.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий