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Хесус Вальехо в шаге от возвращения в «Гранаду»

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Вернувшись в Примеру «Гранада» хочет укрепить оборону. В клубе считают, что их старый знакомый Хесус Вальехо, выступавший за них на правах аренды в сезонах 2019/20 и 2020/21, отлично справится с этой задачей.

По сообщениям Cadena Cope, центральный защитник «Мадрида» снова отправится в аренду в «Гранаду».

Для «Реала» это не станет проблемой, поскольку и Начо, и Рюдигер, и Милитао, и Алаба могут играть в центре обороны. За последние два сезона Хесус Вальехо почти не получал игрового времени в составе «сливочных». В его активе только 12 матчей за два года. Таким образом, все стороны положительно смотрят на предстоящую сделку.

 

3 комментария

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Harut Hovsepyan
Мариано, Азар, Вальехо ... уходит целая эпоха 🥲

Фото после свистка ответного матча с Сити - в сердце навсегда! ❤️
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ZA.RMA
Ответ Harut Hovsepyan
Мариано, Азар, Вальехо ... уходит целая эпоха 🥲 Фото после свистка ответного матча с Сити - в сердце навсегда! ❤️
Без Вальехо той победы бы не было!))
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Артём Поддубный
Какое разочеровани))) Хесус, иди поиграй немного в футбол, хватит протирать штаны)
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