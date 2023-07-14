Вернувшись в Примеру «Гранада» хочет укрепить оборону. В клубе считают, что их старый знакомый Хесус Вальехо, выступавший за них на правах аренды в сезонах 2019/20 и 2020/21, отлично справится с этой задачей.

По сообщениям Cadena Cope, центральный защитник «Мадрида» снова отправится в аренду в «Гранаду».

Для «Реала» это не станет проблемой, поскольку и Начо, и Рюдигер, и Милитао, и Алаба могут играть в центре обороны. За последние два сезона Хесус Вальехо почти не получал игрового времени в составе «сливочных». В его активе только 12 матчей за два года. Таким образом, все стороны положительно смотрят на предстоящую сделку.