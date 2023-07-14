Говорит Мадрид
Блог

🎥Дани Карвахаль отрабатывает удары перед стартом сезона🥊

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Футбол Футбол

Пока большинство игроков «Мадрида» вливаются в суровый рабочий ритм под руководством Антонио Пинтуса, футболисты, участвовавшие в матчах сборных, наслаждаются дополнительным отдыхом. Хотя некоторые даже на каникулах стараются не терять спортивной формы.

Дани Карвахаль в социальных сетях поделился видео с занятий по боксу. Футболист тренируется у себя дома под руководством профессионального боксера.

«В эти недели я имел удовольствие тренировать настоящего профессионала. Дани – потрясающий спортсмен на поле, о чем все и так знают, и отличный парень за его пределами», — написал тренер Гильермо в социальных сетях.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ Ophiomorph
А что, кстати, под шумок о Мбаппе снова сезон без альтернативы уставшему Карвахалю проводим?
Его всегда может заменить универсал Васкес)))😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
А что, кстати, под шумок о Мбаппе снова сезон без альтернативы уставшему Карвахалю проводим?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
Ответ ZA.RMA
Его всегда может заменить универсал Васкес)))😂
Там только Винисиуса Тобиаса вернули, но это максимум (по крайней мере пока) игрок на замену. При всём уважении к Дани и его статусу ветерана, но он уже местами не тянет (особенно в больших матчах бывает, что его возят). Это же кстати верно и про Васкеса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ismail Seraliew
🥶🥶🥶
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
Не понимаю почему под шумок распродажи в Челси не попытаться забрать Риса Джеймса? И Карвахаль бы не расслаблялся, и Бровка закрыта была бы намертво) Просто Дани уже наигрался немного, он не такой ещё старый, но безальтернативность и множество титулов даёт о себе знать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий