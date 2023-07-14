Пока большинство игроков «Мадрида» вливаются в суровый рабочий ритм под руководством Антонио Пинтуса, футболисты, участвовавшие в матчах сборных, наслаждаются дополнительным отдыхом. Хотя некоторые даже на каникулах стараются не терять спортивной формы.

Дани Карвахаль в социальных сетях поделился видео с занятий по боксу. Футболист тренируется у себя дома под руководством профессионального боксера.

«В эти недели я имел удовольствие тренировать настоящего профессионала. Дани – потрясающий спортсмен на поле, о чем все и так знают, и отличный парень за его пределами», — написал тренер Гильермо в социальных сетях.