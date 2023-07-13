Демонстрирует свои скиллы.

Турецкий вундеркинд «Мадрида» Арда Гюлер продолжает покорять болельщиков. За пределами поля уже было сказано много приятных для фанатов слов, однако теперь игрок начал проявлять себя на тренировках и активно попадать на клубные видео.

Сегодня на занятиях молодой футболист забил как минимум три гола в ворота противостоящей команды, причем как минимум два из них получились очень симпатичными.

В первом случае Гюлер сделал финт Зидана и обыграл сразу двух игроков, а потом отправил мяч мимо вратаря.

Во втором − получил отличный пас от Тони Крооса и также разобрался с голкипером. Зарождение новой связки?

Но самым красивым получился последний. Турок оставил мяч, имел время на прицеливание и закрутил его в дальнюю «девятку» ворот.

С уверенностью можно сказать, что Арда Гюлер как минимум король видео и тренировок. Как получится на поле − узнаем после старта сезона.