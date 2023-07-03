Майкл Оуэн признал, что он не был близок с Дэвидом Бекхэмом за пределами, когда оба игрока сборной Англии играли за «Реал Мадрид».

Оуэн и Бекхэм — два громких имени в английском футболе, оба начали свою карьеру в юном возрасте, выступая за «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» соответственно, а также за национальную команду.

Оуэну было всего 18 лет, когда он забил свой знаменитый сольный гол в ворота Аргентины на чемпионате мира 1998 года, а Бекхэму было 17, когда он дебютировал за «красных дьяволов» после окончания академии.

Редко можно было увидеть британских игроков за границей, не говоря уже о двух в одном клубе, что мгновенно заставило фанатов предположить, что дуэт связывает дружба за пределами поля. Однако Оуэн развенчал этот миф.

«Мы жили рядом с Дэвидом и Викторией Бекхэм и были двумя английскими семьями за границей в одном и том же городе, но мы не особенно близко общались», — писал Оуэн в своей автобиографии.

«Учитывая, что и Луиза, и Виктория были довольно одиноки и обе присматривали за маленькими детьми, они время от времени виделись, пока мы тренировались. Однако на этом наша дружба заканчивалась. Но тут не было ничего неожиданного, к тому времени, когда мы вместе оказались в «Мадриде», между мной и Дэвидом было меньше общего, чем когда-либо».

«Мне определенно не нравилось носить модную одежду или тусить со светской компанией. Дэвид и Виктория, с другой стороны, были настоящими суперзвездами. Они существовали в совершенно другой стратосфере с социальной точки зрения. У меня ни разу не сложилось впечатление, что я принадлежу к группе друзей Дэвида».

Майкл Оуэн пробыл в Испании всего один год, прежде чем вернуться в Англию и присоединиться к «Ньюкасл Юнайтед», а также сыграть за «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити», он завершил карьеру в 2013 году.

Что касается Бекхэма, то он покинул «Реал Мадрид» в 2007 году, подписав контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», после он играл за «Милан» и завершил свою карьеру в «Пари Сен-Жермен» в 2013 году.