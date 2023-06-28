В этот день в 2009 году «Реал» объявил о переходе Роналду: этот трансфер стал одним из самых успешных сделок в истории🔥🔥🔥
Криштиану провел в Мадриде прекрасные 9 лет.
Презентация португальца состоялась чуть позже - 6 июля 2009 года на «Сантьяго Бернабеу», который посетили в тот день 80 тысяч человек.
Поскольку капитан мадридского клуба Рауль уже носил номер 7, использовавшийся португальцем в «Манчестер Юнайтед», Роналду выбрал номер 9-ку. Впоследствии, когда Рауль ушел из команды, 7-й номер перешел к португальцу.
Первый матч за «Реал» Роналду сыграл 20 июля — это произошло в рамках предсезонной подготовки, а соперником стала ирландская команда «Шемрок Роверс».
Дебют Криштиану Роналду в официальном матче за «Мадрид» состоялся 29 августа 2009 года во встрече с «Депортиво» (3:2), в том матче он забил и первый мяч.
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