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В этот день в 2009 году «Реал» объявил о переходе Роналду: этот трансфер стал одним из самых успешных сделок в истории🔥🔥🔥

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Криштиану провел в Мадриде прекрасные 9 лет.

Презентация португальца состоялась чуть позже - 6 июля 2009 года на «Сантьяго Бернабеу», который посетили в тот день 80 тысяч человек.

Поскольку капитан мадридского клуба Рауль уже носил номер 7, использовавшийся португальцем в «Манчестер Юнайтед», Роналду выбрал номер 9-ку. Впоследствии, когда Рауль ушел из команды, 7-й номер перешел к португальцу.

Первый матч за «Реал» Роналду сыграл 20 июля — это произошло в рамках предсезонной подготовки, а соперником стала ирландская команда «Шемрок Роверс».

Дебют Криштиану Роналду в официальном матче за «Мадрид» состоялся 29 августа 2009 года во встрече с «Депортиво» (3:2), в том матче он забил и первый мяч.

5 комментариев

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Артём Поддубный
Безусловно лучший трансфер в истории Реала. Легендарный Роналду, это именно тот случай, когда клуб и игрок созданы друг для друга. Слишком рано ушел и смазал себе конец карьеры.
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Дима Костылев
Hala Madrid ⚪
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