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«Ливерпуль» готовит 55 млн евро за игрока «Реала». Его будущее под вопросом после подписания Беллингема

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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Футбол Футбол

По данным издания El Nacional, Юрген Клопп по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Реала» Орельене Тчуамени и дал добро на его приобретение.

Сообщается, что английский клуб сделал первоначальное предложение за игрока в размере 55 млн евро. Президент «Мадрида» Флорентино Перес готов продать Тчуамени, но хочет получить за его трансфер 85 млн евро.

Недавнее подписание Джуда Беллингема вызвало сомнения Орельена относительно его будущего в «Реале», поэтому спекуляции вокруг возможного переезда Тчуамени на «Энфилд» усилились.

Рио Фердинанд считает, что Тчуамени может стать отличным приобретением для «Ливерпуля»:

«В полузащите, знаете, кого бы я взял? Я бы пошел и попробовал заполучить Тчуамени. Он один из тех, кто не играет, в данный момент он не в своей тарелке. Я бы пошел и попытался заполучить его. Серьезное улучшение».

Real Madrid Have 'No Intention' To Sell Aurelien Tchouameni Amid Liverpool Interest - The Transfer Room: Football News, Analysis, and More

3 комментария

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Traxyla
Что за вброс ? Чу опорник а Беллингем АПЗ
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Нефанатик
Утки закончились и пошли лебеди?
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