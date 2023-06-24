По данным издания El Nacional, Юрген Клопп по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Реала» Орельене Тчуамени и дал добро на его приобретение.

Сообщается, что английский клуб сделал первоначальное предложение за игрока в размере 55 млн евро. Президент «Мадрида» Флорентино Перес готов продать Тчуамени, но хочет получить за его трансфер 85 млн евро.

Недавнее подписание Джуда Беллингема вызвало сомнения Орельена относительно его будущего в «Реале», поэтому спекуляции вокруг возможного переезда Тчуамени на «Энфилд» усилились.

Рио Фердинанд считает, что Тчуамени может стать отличным приобретением для «Ливерпуля»:

«В полузащите, знаете, кого бы я взял? Я бы пошел и попробовал заполучить Тчуамени. Он один из тех, кто не играет, в данный момент он не в своей тарелке. Я бы пошел и попытался заполучить его. Серьезное улучшение».