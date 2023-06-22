«Реал Мадрид» нашел преемника Карло Анчелотти. Это не Рауль 🙅
Спорная идея.
Изданию Bild стало известно, кем «Реал Мадрид» планирует заменить Карло Анчелотти на посту тренера в 2024 году.
По информации немецкого информагентства, сливочные рассматривают бывшего полузащитника «Реала» Хаби Алонсо на пост следующего наставника команды.
Алонсо впечатлил многих в прошедшем сезоне, добравшись с «Байером» до полуфинала Лиги Европы. В Бундеслиге команда заняла шестую строчку.
Ожидается, что Карло Анчелотти покинет пост наставника «Реала» в конце следующего сезона.
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