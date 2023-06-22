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«Реал Мадрид» нашел преемника Карло Анчелотти. Это не Рауль 🙅

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Спорная идея.

Изданию Bild стало известно, кем «Реал Мадрид» планирует заменить Карло Анчелотти на посту тренера в 2024 году.

По информации немецкого информагентства, сливочные рассматривают бывшего полузащитника «Реала» Хаби Алонсо на пост следующего наставника команды.

Хаби Алонсо тепло вспоминает период работы с Анчелотти: «У меня были близкие отношения с ним» - Говорит Мадрид - Блоги - Sports.ru

Алонсо впечатлил многих в прошедшем сезоне, добравшись с «Байером» до полуфинала Лиги Европы. В Бундеслиге команда заняла шестую строчку.

Ожидается, что Карло Анчелотти покинет пост наставника «Реала» в конце следующего сезона.

1 комментарий

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Gregori Milman
Почему не Спалетти?
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