Спорная идея.

Изданию Bild стало известно, кем «Реал Мадрид» планирует заменить Карло Анчелотти на посту тренера в 2024 году.

По информации немецкого информагентства, сливочные рассматривают бывшего полузащитника «Реала» Хаби Алонсо на пост следующего наставника команды.

Алонсо впечатлил многих в прошедшем сезоне, добравшись с «Байером» до полуфинала Лиги Европы. В Бундеслиге команда заняла шестую строчку.

Ожидается, что Карло Анчелотти покинет пост наставника «Реала» в конце следующего сезона.