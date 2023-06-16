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Трансфер Беллингема - 4-й за всю историю для игроков до 21 года: Мбаппе - абсолютный лидер🔥🔥🔥

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И пятый среди всех футболистов.

С учетом бонусов сумма сделки может составить 134 млн евро, и это самая дорогая покупка в истории «Реала».

После перехода Беллингема в «Мадрид» из десятки самых дорогих трансферов в истории выпал переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

10 самых дорогих трансферов в истории с учетом бонусов:

1. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ», 2017 год) – 222 млн евро;

2. Килиан Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ», 2018 год) – 180 млн евро;

3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», 2018 год) – 160 млн евро;

4. Усман Дембеле (из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», 2017 год) – 147 млн евро;

5. Джуд Беллингем (из дортмундской «Боруссии» в «Реал», 2023 год) – 134 млн евро;

6. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико», 2019 год) – 126 млн евро;

7. Энцо Фернандес (из «Бенфики» в «Челси», 2023 год) – 121 млн евро;

8. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону», 2019 год) – 120 млн евро;

9. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити», 2021 год) – 117 млн евро;

10. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси», 2021 год) – 115 млн евро.

А вот среди игроков до 21 года Беллингем - на 4-й строчке.

2 комментария

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predMBAPPE
По финансам ПСГ впереди планеты всей)
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atomio
смешно как глоры мадрида пытаются вымести следы трансфера Азара из общей таблицы по трансферам. составили даже таблицу именно с учетом бонусов, чтобы казалось пожирнее. но где 160млн Азар то?)
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