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Два важных игрока вернулись! Новости команд и возможный состав «Реала» на матч против «Альмерии»

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В 32-м туре Ла Лиги «Мадрид» сразится с «Альмерией» на «Сантьяго Бернабеу». «Сливочным» нужно забирать очки и реабилитироваться после болезненного поражения от «Жироны».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Мадрида» и «Альмерии» на предстоящий матч. 

Новости команд

«Реал»

Анчелотти уже определился с заявкой своей команды на встречу. В строй вернулись Бензема, Куртуа и Азар. А вот Менди и Модрич травмированы. Алаба также продолжает восстанавливаться.

«Альмерия»

Бабич не поедет в столицу Испании из-за перебора желтых карточек. Швидерски и Туре травмированы.

Возможный состав «Мадрида»

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С каким счетом закончится матч? Делитесь прогнозами в комментах!

1 комментарий

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asker15041993
Только победы Королевскому клубу!
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