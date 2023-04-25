Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признался, что его интересы отличаются от интересов его бразильских товарищей по «Мадриду».

В «Реале» с Куртуа играют трое бразильцев: Винисиус (22), Эдер Милитао (25) и Родриго (22). Бельгийскому вратарю сейчас 30 лет, и он коснулся своих отношений с молодым бразильским трио в интервью Diario AS:

«С бразильцами я много смеюсь, но они очень молоды, и их интересы за пределами поля отличаются от моих – у меня уже семья и дети. Мы здорово провели время на дне рождении сына Феде Вальверде, где собралось несколько игроков из команды – атмосфере в раздевалке такие совместные мероприятия тоже помогают. Я близко дружу с Вальверде, Алабой, Лукасом Васкесом и Азаром», - признался Тибо.