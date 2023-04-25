Говорит Мадрид
Блог

«Их интересы за пределами поля отличаются от моих». Тибо Куртуа об отношениях с бразильцами «Мадрида»

Ла Лига Ла Лига
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы Клубы
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Эдер Милитао Эдер Милитао
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признался, что его интересы отличаются от интересов его бразильских товарищей по «Мадриду».

В «Реале» с Куртуа играют трое бразильцев: Винисиус (22), Эдер Милитао (25) и Родриго (22). Бельгийскому вратарю сейчас 30 лет, и он коснулся своих отношений с молодым бразильским трио в интервью Diario AS:

«С бразильцами я много смеюсь, но они очень молоды, и их интересы за пределами поля отличаются от моих – у меня уже семья и дети. Мы здорово провели время на дне рождении сына Феде Вальверде, где собралось несколько игроков из команды – атмосфере в раздевалке такие совместные мероприятия тоже помогают. Я близко дружу с Вальверде, Алабой, Лукасом Васкесом и Азаром», - признался Тибо.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Вот так уже и заветеранился Куртуа, долговязый нескладный паренек из Атлетико.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий