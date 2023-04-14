Сразу две бывших звезды «Реала» являются свободными агентами: выясняем, как так вышло😱😱😱
А когда-то жгли в Мадриде.
Иско и Хамес Родригес на данный момент являются свободными агентами. Испанец находится без клуба еще с декабря, когда он покинул «Севилью» после разрыва контракта.
30-летнему футболисту не удалось успешно пройти медосмотр в «Юнион Берлин», где он должен был сыграть во второй половине сезона.
Хамес Родригес только что расторг контракт с «Олимпиакосом», в 22 играх забив 5 голов за греческую команду. В последнее время колумбиец страдает от череды травм.
30-летний Иско и 31-летний Хамес сейчас считаются самыми ценными свободными агентами на трансферном рынке.
Думаю, что усилить могут много коллективов, но это явно не те команды, что борются за что-то серьезное
Грустно на самом деле..игроки то хорошие, но ((