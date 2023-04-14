А когда-то жгли в Мадриде.

Иско и Хамес Родригес на данный момент являются свободными агентами. Испанец находится без клуба еще с декабря, когда он покинул «Севилью» после разрыва контракта.

30-летнему футболисту не удалось успешно пройти медосмотр в «Юнион Берлин», где он должен был сыграть во второй половине сезона.

Хамес Родригес только что расторг контракт с «Олимпиакосом», в 22 играх забив 5 голов за греческую команду. В последнее время колумбиец страдает от череды травм.

30-летний Иско и 31-летний Хамес сейчас считаются самыми ценными свободными агентами на трансферном рынке.