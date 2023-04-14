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Сразу две бывших звезды «Реала» являются свободными агентами: выясняем, как так вышло😱😱😱

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А когда-то жгли в Мадриде.

Две экс-звезды «Реала» остались без клуба: объяснение

Иско и Хамес Родригес на данный момент являются свободными агентами. Испанец находится без клуба еще с декабря, когда он покинул «Севилью» после разрыва контракта.

30-летнему футболисту не удалось успешно пройти медосмотр в «Юнион Берлин», где он должен был сыграть во второй половине сезона.

Хамес Родригес только что расторг контракт с «Олимпиакосом», в 22 играх забив 5 голов за греческую команду. В последнее время колумбиец страдает от череды травм.

30-летний Иско и 31-летний Хамес сейчас считаются самыми ценными свободными агентами на трансферном рынке.

6 комментариев

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FootyfanaticRM
Оба игрока,которые в Реале не играли потому что не подходили по схеме с опорником.
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Тюменец
В чем их ценность? Оба уже года три-четыре как играть на топовом уровне не способны, а там где пахать надо, они бесполезны.
Думаю, что усилить могут много коллективов, но это явно не те команды, что борются за что-то серьезное
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Maksat Hasanow
Может быть Черышев позовет их к себе
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Vladimir Dagger
Ответ ZA.RMA
Если бы кто-то в 2016-2018 сказал, что Иско и Хамес в 30/31 будут сидеть без команд и в целом никакому не нужными…я бы вряд ли поверила Грустно на самом деле..игроки то хорошие, но ((
Ну Хамес в Мадриде провёл лишь 1 яркий сезон, после чего пошёл спад. А то что Иско к 30 годам не сможет найти себе клуб, это вообще как то печально
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Vikeif
Их по идее спокойно могут забрать средняки из Испании или Италии. Думаю по ЗП много просят, поэтому так и будут сидеть...
+3
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+3
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ZA.RMA
Если бы кто-то в 2016-2018 сказал, что Иско и Хамес в 30/31 будут сидеть без команд и в целом никакому не нужными…я бы вряд ли поверила

Грустно на самом деле..игроки то хорошие, но ((
+5
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