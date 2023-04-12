Давиду Алабе в очередной раз пришлось оправдываться за свой голос на премии ФИФА The Best.

В начале 2023 года защитник на правах капитана сборной Австрии поставил на первое место Месси, а вторую строчку отдал своему одноклубнику – Бензема. Тогда поклонники «Реала» раскритиковали Давида и даже запустили хештег #AlabaOut.

На пресс-конференции перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов Алаба еще раз объяснил, почему поставил Месси на первое место:

«Голосовала сборная Австрии, а не я один. Я не выбирал Месси вместо Карима. В команде каждый имеет право голоса, именно так все и решается. Все знают, особенно Карим, как сильно я восхищаюсь им и его игрой. И я часто говорил, что для меня он лучший нападающий в мире, и это по-прежнему так. Без сомнения»

Любопытно, что Давид сказал почти то же самое, когда на него обрушился хейт от фанатов «Мадрида».

Алаба не забыл прокомментировать и грядущую встречу Лиги чемпионов:

«Мы не будем недооценивать «Челси», мы знаем, что у них по-прежнему отличная команда. Мы должны быть сосредоточены с первых минут. Возможно, с учетом изменений, которые они внесли за последнюю неделю, они смогут что-то сделать. Не думаю, что они будут напуганы».

Когда Алабе перестанут задавать вопросы о голосовании на премии The Best? Болельщиков «Реала» до сих пор беспокоит эта тема?