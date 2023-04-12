Говорит Мадрид
Блог

«Я не выбирал Месси вместо Карима»: Алабе вновь пришлось оправдываться за свой голос на премии The Best

Карим Бензема Карим Бензема
Давид Алаба Давид Алаба
Лионель Месси Лионель Месси
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Давиду Алабе в очередной раз пришлось оправдываться за свой голос на премии ФИФА The Best.

В начале 2023 года защитник на правах капитана сборной Австрии поставил на первое место Месси, а вторую строчку отдал своему одноклубнику – Бензема. Тогда поклонники «Реала» раскритиковали Давида и даже запустили хештег #AlabaOut.

На пресс-конференции перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов Алаба еще раз объяснил, почему поставил Месси на первое место:

«Голосовала сборная Австрии, а не я один. Я не выбирал Месси вместо Карима. В команде каждый имеет право голоса, именно так все и решается. Все знают, особенно Карим, как сильно я восхищаюсь им и его игрой. И я часто говорил, что для меня он лучший нападающий в мире, и это по-прежнему так. Без сомнения»

Любопытно, что Давид сказал почти то же самое, когда на него обрушился хейт от фанатов «Мадрида».

Алаба не забыл прокомментировать и грядущую встречу Лиги чемпионов:

«Мы не будем недооценивать «Челси», мы знаем, что у них по-прежнему отличная команда. Мы должны быть сосредоточены с первых минут. Возможно, с учетом изменений, которые они внесли за последнюю неделю, они смогут что-то сделать. Не думаю, что они будут напуганы».

Когда Алабе перестанут задавать вопросы о голосовании на премии The Best? Болельщиков «Реала» до сих пор беспокоит эта тема?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
поддержали гномыча за левейший в истории кубок мира))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий