Прошедший матч с «Вальядолидом» стал 300-м для Лукаса Васкеса в составе «Мадрида». По завершении встречи футболист получил памятную футболку из рук президента. Лукас смог как следует отметить круглую дату: он вышел в стартовом составе и забил гол на «Бернабеу» - матч завершился со счетом 6:0.

«Для нас важны все матчи. Команда вышла на поле с желанием победить. Мы были точны и в атаке, и в обороне, поэтому все получилось», - заявил Васкес после игры.

«Для меня было честью защищать герб «Мадрида» на протяжении 300 матчей – я буду работать, чтобы их количество еще увеличилось».

Лукас Васкес дебютировал в первой команде «Мадрида» в сентябре 2015 года в матче с «Эспаньолом». С тех пор футболист завоевал с командой 17 трофеев: 4 кубка Лиги чемпионов, 4 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 победы в Ла Лиге и 3 Суперкубка Испании.

Лукас сыграл 206 матчей в Ла Лиге, 57 в Лиге чемпионов, 22 в Кубке Короля, 6 на Клубном чемпионате мира, 6 в Суперкубке Испании и 3 в Суперкубке Европы. У него на счету 203 победы и 32 забитых гола.