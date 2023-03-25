Говорит Мадрид
Блог

Алаба получил награду игрока года в Австрии. Приз вручили перед матчем против сборной Азербайджана

сборная Австрии по футболу сборная Австрии по футболу
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ральф Рангник Ральф Рангник
Давид Алаба Давид Алаба
Футбол Футбол

Давид Алаба в третий раз подряд был признан футболистом года в Австрии.

Об этом стало известно еще в декабре 2022 года, но саму награду Давид получил совсем недавно – перед встречей сборных Австрии и Азербайджана в первом туре отбора Евро-2024.

Австрийцы обыграли Азербайджан со счетом 4:1, но Алаба на поле так и не появился.

Защитник «Мадрида» получил травму в первой встрече «Реала» и «Ливерпуля» в 1/8 Лиги чемпионов. Давид пропустил шесть матчей «сливочных».

Ральф Рангник, главный тренер сборной Австрии, заявил, что Алаба сможет сыграть за национальную команду в матче против Эстонии. Встреча состоится 27 марта.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий