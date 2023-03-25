Давид Алаба в третий раз подряд был признан футболистом года в Австрии.

Об этом стало известно еще в декабре 2022 года, но саму награду Давид получил совсем недавно – перед встречей сборных Австрии и Азербайджана в первом туре отбора Евро-2024.

Австрийцы обыграли Азербайджан со счетом 4:1, но Алаба на поле так и не появился.

Защитник «Мадрида» получил травму в первой встрече «Реала» и «Ливерпуля» в 1/8 Лиги чемпионов. Давид пропустил шесть матчей «сливочных».

Ральф Рангник, главный тренер сборной Австрии, заявил, что Алаба сможет сыграть за национальную команду в матче против Эстонии. Встреча состоится 27 марта.