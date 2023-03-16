Совсем скоро «Мадрид» отправится в столицу Каталонии, чтобы второй раз за месяц сыграть с «Барселоной».

После победы над «Ливерпулем» участие Бензема в класико стояло под вопросом. Но в субботу Карим тренировался вместе с командой и попал в заявку «Реала» на матч против «блауграны».

В составе «королевского клуба» лишь один травмированный – Давид Алаба продолжает работать над возвращением в строй.

Карло Анчелотти уже определился с игроками, которые отправятся в Барселону.

Сможет ли «Мадрид» наконец справиться с «Барсой»?