Бензема тренировался вместе с командой и попал в заявку «Реала» на класико. Алаба все еще не готов
Совсем скоро «Мадрид» отправится в столицу Каталонии, чтобы второй раз за месяц сыграть с «Барселоной».
После победы над «Ливерпулем» участие Бензема в класико стояло под вопросом. Но в субботу Карим тренировался вместе с командой и попал в заявку «Реала» на матч против «блауграны».
В составе «королевского клуба» лишь один травмированный – Давид Алаба продолжает работать над возвращением в строй.
Карло Анчелотти уже определился с игроками, которые отправятся в Барселону.
Сможет ли «Мадрид» наконец справиться с «Барсой»?
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