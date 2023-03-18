Мадридский «Реал» сыграет с «Челси» в 1/4 Лиги чемпионов в следующем месяце.

Любопытно, что английские болельщики чувствуют себя чересчур уверенно. Многие из них убеждены: атака «Челси» легко справится с правым флангом обороны «Мадрида», где играет Дани Карвахаль – именно поэтому его имя завирусилось в поиске в Твиттере сразу после жеребьевки.

По словам фанатов лондонцев, «Мудрик поджарит старого Карвахаля».

Непонятно, откуда такая уверенность: Мудрик несколько раз встречался с Карвахалем, последний раз – прошлой осенью, когда мадридцы играли с донецким «Шахтером» на групповом этапе. И для 22-летнего парня это обернулось неудачно: он получил достаточно слабые средние оценки

А как считаете вы: у кого больше шансов?