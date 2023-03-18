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Фанаты «Челси» уверены, что Мудрик «поджарит старого Карвахаля». Похоже, это заблуждение

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Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
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Мадридский «Реал» сыграет с «Челси» в 1/4 Лиги чемпионов в следующем месяце.

Любопытно, что английские болельщики чувствуют себя чересчур уверенно. Многие из них убеждены: атака «Челси» легко справится с правым флангом обороны «Мадрида», где играет Дани Карвахаль – именно поэтому его имя завирусилось в поиске в Твиттере сразу после жеребьевки.

По словам фанатов лондонцев, «Мудрик поджарит старого Карвахаля».

Непонятно, откуда такая уверенность: Мудрик несколько раз встречался с Карвахалем, последний раз – прошлой осенью, когда мадридцы играли с донецким «Шахтером» на групповом этапе. И для 22-летнего парня это обернулось неудачно: он получил достаточно слабые средние оценки

А как считаете вы: у кого больше шансов?

5 комментариев

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Yusuf Evloev
Ответ Johnny Cheng
Люди много что говорят: вон барсуки предсказывали безтитульные года для Реала после введения ВАР)
а потом вылетели из ле
+1
-3
-2
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Umar Yunuszoda
Ответ белошип
Фанаты Челси после дохлой Боруссии в себя поверили Реалу не составит труда поставить синий середняк на место)
Я верю что Реал проходит пчелси без труда
0
-1
-1
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белошип
Фанаты Челси после дохлой Боруссии в себя поверили
Реалу не составит труда поставить синий середняк на место)
+1
-2
-1
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Real_v_dushe
Мудрик безусловно большой талант, но ему надо время, чтобы обрести стабильность на уровне ТОП-чемпионата, пройти нормальную предсезонку, больше работать над собой. Сейчас его остановить можно, но через год против него будет очень тяжело любому защитнику.
0
-2
-2
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Johnny Cheng
Люди много что говорят: вон барсуки предсказывали безтитульные года для Реала после введения ВАР)
+5
-4
+1
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