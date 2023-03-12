«Реал» обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1 в 25-м туре Ла Лиги.

Тчуамени в этом матче отдал классный ассист тривелой.

Милитао замкнул передачу Орельена.

После матча журналисты попросили Тчуамени рассказать, кто научил его тривеле. Этот вопрос можно было и не задавать, ведь «Мадриде» есть всего один король этого приема – Модрич.

Орельен отдал дань уважения своему учителю:

«Я могу учиться у Луки Модрича во время тренировок. И я очень рад, что у меня получилось отдать этот ассист. Знаете, Лука так пасует на каждой тренировке!»

Чем дольше хорват играет за «Мадрид», тем больше игроков «королевского клуба» осваивают тривелу. На одной из тренировок Винисиус забил внешней стороной стопы, восторгу Луки не было предела.

Хорватский сенсей.