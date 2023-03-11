Еще один камбэк в копилку.

«Реал» начал матч немного расслабленно и пропустил на 8-й минуте, но почти сразу же и реабилитировался. Винисиус и Милиатао забили во первом тайме, а под конец игры, на 93-й минуте, Асенсио поставил жирную точку, заколотив третий гол. Ассистами отметились Кроос, Тчуамени и Начо.

Среди всех игроков наиболее высоко портал SofaScore оценил старания Милитао (7.7), а также Крооса и Тчуамени (по 7.5). Давайте взглянем на баллы всех футболистов «Лос Бланкос»:

А также на показатели всей команды («Реал» в левой колонке):

А кто для вас герой этого матча?