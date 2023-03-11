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Милитао ― лучший. Оценки игроков «Реала» за победу над «Эспаньолом»

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Еще один камбэк в копилку.

«Реал» начал матч немного расслабленно и пропустил на 8-й минуте, но почти сразу же и реабилитировался. Винисиус и Милиатао забили во первом тайме, а под конец игры, на 93-й минуте, Асенсио поставил жирную точку, заколотив третий гол. Ассистами отметились Кроос, Тчуамени и Начо.

Среди всех игроков наиболее высоко портал SofaScore оценил старания Милитао (7.7), а также Крооса и Тчуамени (по 7.5). Давайте взглянем на баллы всех футболистов «Лос Бланкос»:

А также на показатели всей команды («Реал» в левой колонке):

А кто для вас герой этого матча?

2 комментария

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VuNePonimaete
Вальверде который уже матч не видно на поле? все таки после ЧМ он сам не свой, вроде проблемы в семье разрешились, а он проводит самый слабый отрезок в клубе, за последние года полтора
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Андрей Хенто
Милитао становится все лучше и лучше, на сегодняшний день это лучший защитник команды и он еще очень молод. Надеюсь станет легендой Мадрида и закроет эту позицию на долгие годы. Ну и я рад, что в последнее время его подключения в чужой штрафной становятся все чаще и чаще результативными. В прошлых сезонах мяч предательски не шел в ворота.
+4
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