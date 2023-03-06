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🗡️ «Мы будем сражаться насмерть». Лукас Васкес заявил, что «Реал» планирует выиграть три титула в этом сезоне

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Шансы есть!

Вингер «Реала» Лукас Васкес поговорил с прессой после ничьей с «Бетисом»: «Мы недовольны ничьей. Команда заслужила победу. Нам не хватало эффективности в финальной трети. Мы плохо взаимодействовали.

Сейчас март. Это сложно, но мы будем бороться до конца, потому что верим, что сможем изменить ситуацию.

Мы хотим, чтобы болельщики доверяли нам. Мы будем бороться за три титула, потому что они все еще возможны. Мы будем сражаться насмерть».

«Реал Мадрид» забил только 10 голов с игры в Ла Лиге после чемпионата мира. «Барселона» опережает мадридцев на девять очков.

1 комментарий

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Berekella 999
Ну ну,как бы Реал в Европе не остался бестрофейным
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