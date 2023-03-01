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Кроос – лучший, Начо – худший: оценки игроков «Реала» за матч против «Барселоны»

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В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» дома уступил «Барселоне».

Первая половина встречи запомнилась зрителем бесчисленными падениями и нарушениями со стороны игроков обеих команд. На 24-й минуте Винисиус сфолил на Де Йонге, за что получил желтую карточку, которую тут же попытался оспорить, рискую нарваться на удаление. Гави не отставал от бразильца, полузащитник «блауграны» уложил на газон Камавинга и Милитао.

На 26-й минуте «Барса» открыла счет. Торрес отдал неплохую передачу, выводя Кессиэ один на один с Куртуа. Франк пробил, мяч сперва попал в Тибо, затем от Милитао отрикошетил в сетку ворот «сливочных».

Во втором тайме «Мадрид» откровенно доминировал. Игроки «королевского клуба» чаще и точнее били по воротам, но каталонцы раз за разом сдерживали натиск соперника.

На 73-й минуте Кессиэ мог увеличить преимущество «Барсы», но удар Франка случайно заблокировал Фати. Надо отметить, что Куртуа ситуации контролировал и, вероятно, смог бы спасти команду и без помощи Ансу.

В концовке «сливочные» устроили массированную атаку на ворота Тер Стегена, но, к сожалению, сравнять так и не смогли. «Мадрид», безусловно, наиграл на гол, в ответном матче «королевскому клубу» придется немного сложнее.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Барселоны»

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5 комментариев

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black_96@mail.ru
Ответ Asad Nizamov
Чем Крос лучше ?! Передачами назад ? Передачами вперёд на 5 метров ? В такой игре нужно было продвижение с мячом в центре, а не отдавать пасы партнёрам которые спиной к воротам стоят..
Так как потерял 3 раза всего
Да и перехваты были!
Остальные теряли куда больше!
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black_96@mail.ru
Ответ King_X
Карва был плох Спотыкался, терял мячи, навешивал в никуда
Но и атаки начинал и распасововал отлично!
+1
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King_X
Ответ black_96@mail.ru
Камавинга и Карвахаль достойны большего! Как всегда цифры с небес(
Карва был плох
Спотыкался, терял мячи, навешивал в никуда
+1
0
+1
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Asad Nizamov
Чем Крос лучше ?! Передачами назад ? Передачами вперёд на 5 метров ? В такой игре нужно было продвижение с мячом в центре, а не отдавать пасы партнёрам которые спиной к воротам стоят..
0
0
0
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black_96@mail.ru
Камавинга и Карвахаль достойны большего!
Как всегда цифры с небес(
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