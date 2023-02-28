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«Реал» готов предложить Винисиусу два новых номера. В начале этого сезона бразилец не захотел расставаться с №20 по одной причине

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Какое решение примет звезда «Мадрида»?

Журналист Бруно Андраде сообщает, что «Реал» видит в Винисиусе одну из главных звезд клуба, и поэтому хочет, чтобы он взял более знаковый номер. Клуб готов предложить Винисиусу два варианта для футболки на выбор этим летом.

«Мадрид» хочет, чтобы он взял либо №7, который сейчас принадлежит Азару, либо №11, под которым сейчас выступает Асенсио. 

Эден сейчас почти не играет и предполагается, что он уйдет в конце сезона. Марко же, вероятнее всего, тоже не останется, так как его контракт заканчивается летом и пока нет договоренности о новом соглашении.

У Винисиуса была возможность сменить номер в начале этого сезона, но он предпочел сохранить №20, под которым он выиграл Лигу чемпионов и забил гол в финале против «Ливерпуля». Он верит, что он принесет ему удачу.

2 комментария

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Gon3a1e5@mail.ru
Не место красит человека а человек место
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Nurzhan Assubayev
Уже как то привычно его видеть под 20 номером, быть может он проложит начало пути культа этого номера.
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