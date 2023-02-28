Какое решение примет звезда «Мадрида»?

Журналист Бруно Андраде сообщает, что «Реал» видит в Винисиусе одну из главных звезд клуба, и поэтому хочет, чтобы он взял более знаковый номер. Клуб готов предложить Винисиусу два варианта для футболки на выбор этим летом.

«Мадрид» хочет, чтобы он взял либо №7, который сейчас принадлежит Азару, либо №11, под которым сейчас выступает Асенсио.

Эден сейчас почти не играет и предполагается, что он уйдет в конце сезона. Марко же, вероятнее всего, тоже не останется, так как его контракт заканчивается летом и пока нет договоренности о новом соглашении.

У Винисиуса была возможность сменить номер в начале этого сезона, но он предпочел сохранить №20, под которым он выиграл Лигу чемпионов и забил гол в финале против «Ливерпуля». Он верит, что он принесет ему удачу.