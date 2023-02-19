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💫 «Перевести его в первую команду? Мы должны поговорить с Раулем». Анчелотти в восторге от дебюта Альваро Родригеса

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Альваро Родригес
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У парня хорошие перспективы в клубе.

«Альваро Родригес - игрок с большим количеством качеств. Он высокий, хорошо контролирует мяч, великолепен в воздухе... Он может нам очень помочь, как это было сегодня», - сказал Карло Анчелотти после матча с «Осасуной».

«Нелегко попасть в состав «Реала», будучи таким молодым. Сегодня он изменил ситуацию за 10 минут.

Перевести его в первую команду? Мы должны поговорить с Раулем. Он очень поможет нам в будущем», - добавил итальянец.

Матч против «Осасуны» стал дебютом Альваро в Ла Лиге. 18-летний игрок отдал голевую передачу на Марко Асенсио после того, как совершил отбор. Он также ассистировал Винисиусу несколькими минутами ранее, но тот гол был отменен.

Нападающий забил пять голов в 15 матчах за «Реал Мадрид Кастилья» в этом сезоне.

2 комментария

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Bull Bull
Лучше чем Азар😂😂😂
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дамьен
Да, он хорош. Правда был тут один у нас тоже Альваро и тоже высокий...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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