💫 «Перевести его в первую команду? Мы должны поговорить с Раулем». Анчелотти в восторге от дебюта Альваро Родригеса

У парня хорошие перспективы в клубе.

«Альваро Родригес - игрок с большим количеством качеств. Он высокий, хорошо контролирует мяч, великолепен в воздухе... Он может нам очень помочь, как это было сегодня», - сказал Карло Анчелотти после матча с «Осасуной».

«Нелегко попасть в состав «Реала», будучи таким молодым. Сегодня он изменил ситуацию за 10 минут.

Перевести его в первую команду? Мы должны поговорить с Раулем. Он очень поможет нам в будущем», - добавил итальянец.

Матч против «Осасуны» стал дебютом Альваро в Ла Лиге. 18-летний игрок отдал голевую передачу на Марко Асенсио после того, как совершил отбор. Он также ассистировал Винисиусу несколькими минутами ранее, но тот гол был отменен.

Нападающий забил пять голов в 15 матчах за «Реал Мадрид Кастилья» в этом сезоне.