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«Это просто смешно». Болельщики «Мадрида» критикуют Тебаса за отказ наказать «Барсу» за деньги судьям

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Хавьер Тебас
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Не разделяют мнение президента Ла Лиги.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что «Барселона» не будет наказана по спортивному принципу за выплаты судьям с 2016 по 2018 год.

На пресс-конференции он сказал следующее: «Со спортивной точки зрения санкций не будет. «Барса» не может быть подвергнута спортивным санкциям, потому что не было возбуждено уголовное дело, и, прежде всего, факты устарели. Ла Лига поможет суду в расследовании дела Негрейры».

Выяснилось, что «Барселона» заплатила 1,6 млн евро компании, которая принадлежала бывшему арбитру Ла Лиги Хосе Марии Негрейре. Ранее сообщалось, что за это у клуба могут снять очки.

Но когда Тебас подтвердил, что ничего этого не произойдет, фанаты «Мадрида» разозлились. Вот как они отреагировали:

💭 Кто бы сомневался. Защитить «Барсу» проще, чем Винисиуса.

💭 Хорошая попытка пойти на сближение с «Барселоной» по таким нерешенным вопросам, как CVC и Суперлига.

💭 Это просто смешно.

💭 Что дальше? Может просто разрешим всем клубам покупать судей?

А как вы отреагировали на слова Тебаса? Пишите в комментариях.

3 комментария

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fellx
Отлично, что все точки над и поставлены. "Кабинеты", "Перес купил всех", "Тебас за Реал" говорили они. Весна показала, кто и где с*ал
0
0
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Шем
Я хоть болельщик Реала, считаю что Реал и его болельщиков этот вопрос не должен волновать. Нужно смотреть на себя и пытаться брать титулы и побеждать Барселону благодаря своей игре на футбольном поле, а не в кабинетах.
От того, что Барселону накажут, Реал сильнее играть не будет.
+2
0
+2
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БЕКБЕРГАН
Вот эта да а говорили что Тебас за Реал болеет и помогает.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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