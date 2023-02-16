«Это просто смешно». Болельщики «Мадрида» критикуют Тебаса за отказ наказать «Барсу» за деньги судьям

Не разделяют мнение президента Ла Лиги.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что «Барселона» не будет наказана по спортивному принципу за выплаты судьям с 2016 по 2018 год.

На пресс-конференции он сказал следующее: «Со спортивной точки зрения санкций не будет. «Барса» не может быть подвергнута спортивным санкциям, потому что не было возбуждено уголовное дело, и, прежде всего, факты устарели. Ла Лига поможет суду в расследовании дела Негрейры».

Выяснилось, что «Барселона» заплатила 1,6 млн евро компании, которая принадлежала бывшему арбитру Ла Лиги Хосе Марии Негрейре. Ранее сообщалось, что за это у клуба могут снять очки.

Но когда Тебас подтвердил, что ничего этого не произойдет, фанаты «Мадрида» разозлились. Вот как они отреагировали:

💭 Кто бы сомневался. Защитить «Барсу» проще, чем Винисиуса.

💭 Хорошая попытка пойти на сближение с «Барселоной» по таким нерешенным вопросам, как CVC и Суперлига.

💭 Это просто смешно.

💭 Что дальше? Может просто разрешим всем клубам покупать судей?

А как вы отреагировали на слова Тебаса? Пишите в комментариях.