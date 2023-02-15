В день борьбы с раком головного мозга Асенсио объявил о создании фонда помощи детям с онкологией

Проект, который испанец готовил долгое время.

Хавбек «Мадрида» Марко Асенсио сегодня в своих социальных сетях опубликовал следующее сообщение:

«Сегодня 15 февраля, день борьбы с раком головного мозга, и я хочу объявить о проекте, который очень важен для меня и над которым я работаю долгое время. Я хотел бы представить Фонд Марко Асенсио».

«Мы предлагаем инициативы, направленные на улучшение вашей повседневной жизни, и мы обеспечим помощь с проживанием, транспортом и питанием во время лечения. Вместе мы можем реально изменить вашу жизнь», − говорится на официальном сайте Фонда Марко Асенсио.

Когда Марко Асенсио было 15 лет, его мама умерла от онкологического заболевания. С тех пор он после каждого забитого гола поднимает палец вверх и смотрит в небо.

Хавбеку было 8 лет, когда он вместе с семьей отдыхал на Мальорке. В местной бухте постоянно стояла яхта Флорентино Переса, а маленький Марко мечтал сфотографироваться с президентом «Мадрида». Однажды маме Асенсио удалось встретиться с Пересом и она сказала ему: «Мой сын однажды будет играть за ваш клуб». Так и случилось.

В память о самом важном человеке в жизни Марко решил создать фонд, который будет помогать проводить медицинские исследования, подбирать питание, следить за психологическим и психическим состоянием детей с этой страшной болезнью.