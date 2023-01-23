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10 лет назад Азар ударил болбоя «Суонси». Сейчас тот самый парень основал собственный бренд и сколотил приличное состояние

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В январе 2013 года «Челси» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги встречался со «Суонси». Первая встреча закончилась победой «лебедей», во второй игре команды не смогли забить, и «синие» досрочно покинули турнир.

Тот матч запомнился зрителям в первую очередь удалением Эдена Азара. Бельгиец ударил болбоя – 17-летнего Чарли Моргана. За свое поведение Эден получил прямую красную и был дисквалифицирован на три матча:

После игры Азар прокомментировал ситуацию:

«Болбой зашел к нам в раздевалку, мы немного поболтали. Я извинился, и парень тоже принес извинения, на этом все закончилось. Извините». 

С тех пор прошло 10 лет. И пока Эден Азар мучается в мадридском «Реале», тот самый болбой сколотил солидное состояние.

Чарли Морган вместе со своим школьным другом основал бренд люксовых алкогольных напитков Au Vodka.

Бренд известен в первую очередь фирменными бутылками с позолотой. Сейчас Au доступен в 40 странах по всему миру. Клиентами бренда среди прочих стали Роналдиньо и Флойд Мейвезер.

Сам Чарли в 2022 году попал в список богатейших людей по версии Sunday Times. Его доля в бизнесе составляет 40 млн фунтов стерлингов! Авторитетное издание Times назвало Au компанией, за которой нужно следить в 2023 году. В одном из интервью Морган рассказал, что сейчас бренд планирует развиваться на рынке США. По его мнению, выход на американский рынок значительно увеличит доходы компании. 

Для сравнения, состояние Азара оценивается примерно в 85 млн фунтов стерлингов. Вполне вероятно, что Чарли скоро обойдет своего давнего обидчика. 

12 комментариев

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Arsenijs Korabelskis
Вообше-то Азар пнул мяч, на который лег данный "парнишка", чтобы воспрепятствовать вводу мяча в игру. А то что "парнишка" потом изображал мучительную боль, скорее говорит о том что в нем умер достойный актер, ну и уже в детстве проявилась здоровая человеческая подлость.
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B.F.
Классика современного бизнеса.
1. Деньги богатого папы, дяди, тестя, жены/мужа.
2. Создание абсолютно бесполезного бренда.
3. Огромные расходы на маркетинг с привлечением звезд, которые этот мусор покупают и рекламируют.
4. Создание ауры люксовости и причастности к лакшери.
5. В идеале по возможности выход на отели, рестораны, казино (если речь про тот же алкоголь), в которых обитают те самые "лакшери люди", через налаженные связи инвестора в пункте 1.
6. Масштабирование.

И чем проще предмет продажи, тем лучше. Здесь в позолоченный тубус заливается обыкновенная водка.

А ведь каждый может, было бы желание. Сидите тут на диванах, а какой-то боллбой бизнес построил с нуля.
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Лагер
Уже 10 лет прошло... Как вчера
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Uliss_fc
Так это не водка, это золотые цацки. Мейвезер с дружками как сороки слетаются.
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Maksat S
Что называется дал пинок в жизнь )
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Nerazzurri-88
Сколько-сколько лет назад???
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Schiaff1no
Ответ Lifar Skladchikov
Как я помню у него богатый батя, который помог ему основать бизнес. Поправьте, если ошибаюсь
Владелец сети отелей, акционер Суонси, так что да.
Статья из года в год теряет подробности :)
+72
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Рамис Гилязетдинов
Кажется этот пост уже был пару лет назад на спортсе. Но можно раз в пять лет его вспоминать
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MXMVS
Чел просто взял обычную водку и разлил ее в красивые бутылочки, не, ну а что, молодец, смешно над теми, кто ее покупает
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113k
Ответ Raul Bloodworth
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разрушил миф)
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SherMaN
Да, про папку «евойного» ))) не забудьте
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Raul Bloodworth
Комментарий удален
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Lifar Skladchikov
Как я помню у него богатый батя, который помог ему основать бизнес. Поправьте, если ошибаюсь
+77
-1
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