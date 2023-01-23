10 лет назад Азар ударил болбоя «Суонси». Сейчас тот самый парень основал собственный бренд и сколотил приличное состояние

В январе 2013 года «Челси» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги встречался со «Суонси». Первая встреча закончилась победой «лебедей», во второй игре команды не смогли забить, и «синие» досрочно покинули турнир.

Тот матч запомнился зрителям в первую очередь удалением Эдена Азара. Бельгиец ударил болбоя – 17-летнего Чарли Моргана. За свое поведение Эден получил прямую красную и был дисквалифицирован на три матча:

После игры Азар прокомментировал ситуацию:

«Болбой зашел к нам в раздевалку, мы немного поболтали. Я извинился, и парень тоже принес извинения, на этом все закончилось. Извините».

С тех пор прошло 10 лет. И пока Эден Азар мучается в мадридском «Реале», тот самый болбой сколотил солидное состояние.

Чарли Морган вместе со своим школьным другом основал бренд люксовых алкогольных напитков Au Vodka.

Бренд известен в первую очередь фирменными бутылками с позолотой. Сейчас Au доступен в 40 странах по всему миру. Клиентами бренда среди прочих стали Роналдиньо и Флойд Мейвезер.

Сам Чарли в 2022 году попал в список богатейших людей по версии Sunday Times. Его доля в бизнесе составляет 40 млн фунтов стерлингов! Авторитетное издание Times назвало Au компанией, за которой нужно следить в 2023 году. В одном из интервью Морган рассказал, что сейчас бренд планирует развиваться на рынке США. По его мнению, выход на американский рынок значительно увеличит доходы компании.

Для сравнения, состояние Азара оценивается примерно в 85 млн фунтов стерлингов. Вполне вероятно, что Чарли скоро обойдет своего давнего обидчика.