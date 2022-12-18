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📹Бензема забил красивый гол, и к команде присоединились двое участников ЧМ: чем запомнилась сегодняшняя тренировка «Мадрида»

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Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Карим Бензема Карим Бензема
Марко Асенсио Марко Асенсио
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Карим Бензема во время последней тренировки «Мадрида» показал, что он в форме и готов к продолжению сезона, забив красивый гол.

Карим спокойно контролировал мяч левой ногой, а потом правой пробил по воротам Андрея Лунина.  

К тренировкам «Мадрида» вернулись еще двое участников чемпионата мира – Дани Карвахаль и Марко Асенсио.

До конца недели должен присоединиться Винисиус, а Тчуамени и Камавинга появятся уже на следующей неделе.

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