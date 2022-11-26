Говорит Мадрид
Блог

Тренер Бельгии похвалил Азара за «отлиную» игру против Марокко: у него 0 ударов и 1 обостряющий пас

Эден Азар Эден Азар
Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Чемпионат мира 2022 года — это шанс Эдена Азара доказать, что у него все еще есть шанс. 

Однако дела у вингера «Реала» идут не очень хорошо, поскольку он показал посредственную игру в матче Бельгии с Марокко.

Однако тренер национальной сборной Роберто Мартинес похвалил Азара после игры.

«Его роль заключается в том, чтобы играть по 60 минут за игру. Мы должны учиться на своих ошибках. Он провел отличный матч», — цитирует Relevo слова менеджера.

Трудно понять причину похвалы. Азар не показал ничего существенного, и его статистика это показывает.

Статистика Азара против Марокко (Sofascore):

  • 44 касания
  • 26/30 точных передач
  • 1 ключевой пас
  • 0 длинных передач
  • 0 ударов
  • 2/5 удачных попыток дриблинга
  • 5/11 выигранных дуэлей
  • 12 потерь мяча
  • 0 защитных выносов

Эден, скорее всего, получит еще один шанс на следующей неделе против Хорватии. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные