Тренер Бельгии похвалил Азара за «отлиную» игру против Марокко: у него 0 ударов и 1 обостряющий пас
Чемпионат мира 2022 года — это шанс Эдена Азара доказать, что у него все еще есть шанс.
Однако дела у вингера «Реала» идут не очень хорошо, поскольку он показал посредственную игру в матче Бельгии с Марокко.
Однако тренер национальной сборной Роберто Мартинес похвалил Азара после игры.
«Его роль заключается в том, чтобы играть по 60 минут за игру. Мы должны учиться на своих ошибках. Он провел отличный матч», — цитирует Relevo слова менеджера.
Трудно понять причину похвалы. Азар не показал ничего существенного, и его статистика это показывает.
Статистика Азара против Марокко (Sofascore):
- 44 касания
- 26/30 точных передач
- 1 ключевой пас
- 0 длинных передач
- 0 ударов
- 2/5 удачных попыток дриблинга
- 5/11 выигранных дуэлей
- 12 потерь мяча
- 0 защитных выносов
Эден, скорее всего, получит еще один шанс на следующей неделе против Хорватии.
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