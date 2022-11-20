Фабрицио Романо рассказал о планах «Реала» на Роналду

Фабрицио Романо сообщил, что Карло Анчелотти и руководство «Реал» не планируют подписывать с Криштиану Роналду шестимесячный контракт.

Ранее издание Diario Sport сообщило, что Криштиану Роналду предложил свою кандидатуру «Реалу» после того, как Карим Бензема получил травму. Предполагалось, что «королевский клуб» подпишет с португальцем полугодовой контракт.

Ситуация с Бензема беспокоит руководство «Мадрида». Карим пропустит ЧМ и, возможно, не сыграет за клуб до 2023 года.

При этом кандидатура Роналду кажется сомнительной даже некоторым фанатам «Реала». Игроку 37 лет, встает вопрос, что он может дать клубу?