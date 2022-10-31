Участие Бензема и Тчуамени в матче с «Селтиком» под вопросом

«Реал Мадрид» начал подготовку к матчу последнего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком», который состоится в эту среду на «Сантьяго Бернабеу». Перед игрой у Карло Анчелотти есть два повода для сомнения.

Карим Бензема и Орельен Тчуамени этим утром тренировались отдельно от команды. Бензема занимался на газоне, начал работать с мячом. Ощущения после тренировки остались хорошие, но пока никто не готов гарантировать его участие в матче с «Селтиком».

Тчуамени в последний момент не смог сыграть с «Жироной», а сегодня утром тренировался в зале и на газоне самостоятельно – участие футболиста в матче ЛЧ под вопросом.