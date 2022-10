У Родриго уже 4+4. Он повторил результат прошлого сезона за несколько месяцев

Родриго принял участие в восьми голах в девяти матчах «Реала» в Ла Лиге 22/23.

На его счету четыре гола и четыре передачи в этом сезоне. Он уже повторил свой лучший сезона, такие же показатели были у бразильца в 33 играх в сезоне 21/22.

Забьет или сделает ассист сегодня?

8 – @realmadriden´s @RodrygoGoes 🇧🇷 has been involved in eight goals in nine games in LaLiga 2022/23 (four goals and four assists), equalling his best tally in a campaign in the competition (eight, four goals and four assists in 33 games in 2021/22). Samba. pic.twitter.com/xm8gNBOa1L