Алекс Теллес: «У Вини и Родриго есть все шансы на Золотой Мяч»

Сегодня Алекс Теллес в составе «Севильи» отправится на «Сантьяго Бернабеу», чтобы попробовать отобрать три очка у «Мадрида». В преддверии игры футболиста спросили о шансах его товарищей по сборной Бразилии на Золотой Мяч и о страхе перед легендарным «Бернабеу».

О Винисиусе, Родриго и их шансах на Золотой Мяч

«У Вини и Родриго есть все шансы получить Золотой Мяч – они могут достичь всего, чего пожелают, продолжая работать. Они оба молодые, быстрые, но уже опытные – настоящие бразильцы. Я отлично их знаю, нужно быть готовым противостоять им и не только – ведь в «Мадриде» много звезд».

«Винисиус и Родриго – мои братья, мы отлично общаемся в сборной. Они оба – профессионалы мирового класса, будет здорово встретить их сегодня: на поле нет места дружбе, сначала мы поборемся, а потом поговорим. Я желаю им обоим всего наилучшего, но только после сегодняшнего матча».

О спорных танцах Винисиуса

«Проявляя уважение, он может делать все, что хочет. Нам бразильцам нравится весело праздновать голы, ведь это вершина в футболе. Думаю, что Вини не хотел никого оскорбить».

О страхе перед «Мадридом»

«Если боишься, то не выходи на поле. Нужно проявить страсть и смелость, как во втором тайме матча с «Валенсией». Да, «Мадрид» - очень сильный соперник, но мы с нетерпением ждем предстоящую игру».