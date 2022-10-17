Андрей Лунин: «Я с детства мечтал сыграть в класико»

Тибо Куртуа не смог принять участия в класико из-за воспаления, но «Реал Мадрид» выручил Андрей Лунин, впервые сыграв против «Барселоны».

«Я с детства мечтал играть в клсико – это невероятно. В такие моменты я чувствую себя самым счастливым человеком в мире», - заверил голкипер телевидение клуба после матча.

«Ключом к успеху над «Барселоной» была наша сила в обороне. Немного не хватило, чтобы удержать ворота сухими, но главное, что мы смогли взять три очка и стать лидерами чемпионата».

«Для нас класико – особенный матч, это как Лига чемпионов. Мы получили огромное удовольствие».