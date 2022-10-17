Вечеринка после класико: футболисты собрались в доме у Феде Вальверде

В это воскресенье «Реал Мадрид» обыграл «Браселону» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3-1 благодаря голам Карима Бензема, Феде Вальверде и Родриго.

И болельщики, и команда радовались победе, которая вывела «сливочных» на первое место в Ла Лиге. Часть футболистов и их семей собрались после матча, чтобы отметить успех, а также поздравить с прошедшим днем рождения Мину Бонино – девушку Феде Вальверде.

В сети появилась фотографии веселой компании: Феде, Давид Алаба, Лукас Васкес, Лука Модрич, Дани Карвахаль и Марко Асенсио со своими вторыми половинками в доме у уругвайца. Вот пример отличных отношений внутри команды – и на поле, и за его пределами.

Ранее Феде Вальверде романтично поздравил Мину в социальных сетях:

«С Днем рождения, любимая! Спасибо за все, что ты делаешь для меня и Бени. Ты невероятная мама, мы тебя очень любим и всегда рядом».