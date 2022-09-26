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Испанские СМИ: три игрока уже продлили контракты с «Реалом», а два могут уйти бесплатно

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Издание Diario AS сообщает, что Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго уже подписали новые контракты с мадридским «Реалом». Когда именно «сливочные» объявят об этом, пока неизвестно.

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Ожидается, что Марко Асенсио и Мариано продлевать соглашения с «королевским клубом» не будут. Следующим летом они, скорее всего, покинут «Мадрид» бесплатно.

Что касается остальных игроков, Лука Модрич и Тони Кроос почти гарантированно останутся в клубе до 2024 года.

Как вам такие новости? Будете ли вы скучать по Асенсио или Мариано, если игроки все же покинут «Реал»?

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