Испанские СМИ: три игрока уже продлили контракты с «Реалом», а два могут уйти бесплатно

Издание Diario AS сообщает, что Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго уже подписали новые контракты с мадридским «Реалом». Когда именно «сливочные» объявят об этом, пока неизвестно.

Ожидается, что Марко Асенсио и Мариано продлевать соглашения с «королевским клубом» не будут. Следующим летом они, скорее всего, покинут «Мадрид» бесплатно.

Что касается остальных игроков, Лука Модрич и Тони Кроос почти гарантированно останутся в клубе до 2024 года.

Как вам такие новости? Будете ли вы скучать по Асенсио или Мариано, если игроки все же покинут «Реал»?