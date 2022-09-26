Азар получил травму колена и был заменен на 60-й минуте матча Бельгия-Нидерланды

Эден Азар получил травму колена на 60-й минуте матча Бельгии с Нидерландами.

Игрок был заменен сразу после инцидента и смог самостоятельно покинуть поле.

Пока неизвестно насколько серьезную травму получил Азар, по сообщениям многочисленных источников, с ним все в порядке и его замена – это мера предосторожности.

Во время игры соперники больше всего фолили именно на Эдене, так что его травму легко объяснить.

Матч с Нидерландами был последним для Бельгии в рамках этого международного перерыва, теперь Эден Азар может вернуться в «Реал Мадрид».