Эден Азар: «Мне нравится в «Мадриде», но ситуация деликатная»

Эден Азар был доволен своим матчем против Уэльса, в котором он отыграл 65 минут. Капитан сборной Бельгии назвал свое положение в «Мадриде» «деликатным – он счастлив в клубе, но игрового времени ему недостаточно.

«Положение непростое, потому что я хочу играть, но не играю. Мне нравится в «Мадриде», проблема только в недостатке игрового времени. Когда я выхожу на поле, то показываю хороший футбол. Но ситуация деликатная – я хочу играть больше», - заявил нападающий после победы Бельгии над Уэльсом 2-1.

Азар бы заряжен в прошедшем матче, спровоцировал две желтые карточки для соперника и подтвердил, что не удивлен уровнем, который демонстрирует в сборной.

«Я знаю, на что способен на поле. Я хочу сыграть максимальное количество времени и быть в идеальной форме на Чемпионате мира».

Бельгийцы разыграют первую строчку в группе D в Лиге Наций с Нидерландами в следующее воскресенье в Амстердаме.

«Мы отправимся туда и проведем хороший матч», - заключил Азар.