Облак vs Куртуа: битва лучших голкиперов Ла Лиги в дерби

Мадридское дерби уже завтра: «Атлетико» принимает «Реал Мадрид» на домашнем стадионе в Ла Лиге.

Как и всегда, этот матч станет столкновением лучших игроков чемпионата Испании, среди которых и два сильнейших голкипера – Тибо Куртуа и Ян Облак.

Статистика 29-летнего Облка подтверждает, что он – особенный: 5 из последних 7 лет словенский голкипер был лучшим в Ла Лиге – он выигрывал один трофей Самора за другим. Эту награду вручают вратарю, сыгравшему как минимум в 28 играх за наименьшее количество голов в среднем за матч.

Хотя у «Атлетико» мощная оборона, которая помогает вратарю, нельзя отрицать, что Облак заслужил награды. Ранее только легенды «Барселоны» Антони Рамальетс и Виктор Вальдес смогли выиграть трофей Саморы пять раз.

Тибо Куртуа тоже знает, что значит быть лучшим голкипером Ла Лиги. Он дважды становился лауреатом премии Самора в составе «Атлетико» (2013 и 2014 год) и составе «Мадрида» за сезон 2019/20. Кроме того, недавно Куртуа был признал лучшим игроком финала Лиги чемпионов, когда помог своей команде обыграть «Ливерпуль».

У обоих вратарей уже приличный опыт в дерби. По ходу своей карьеры Ян Облак 23 раза играл против «Мадрида» и пропустил 25 голов. На счету Тибо Куртуа 17 дерби и 20 голов: 9 матчей из 17 бельгиец провел в составе «Атлетико», а 8 – в «Реале», пропустив 18 голов в своей предыдущей команде и только 2 в нынешней.

И Облак, и Куртуа завтра будут стремиться сохранить ворота «сухими», чтобы помочь своим клубам выиграть матч, а также, чтобы иметь лучшую статистику на момент определения сильнейшего голкипера чемпионата.

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