Зизу рядом: легенду «Реала» заметили в VIP-ложе на матче с «Бетисом»

Но Анчелотти не стоит волноваться - француз его не «подсиживает».

Зинедин Зидан и его жена Вероник были замечены в VIP-ложе на «Сантьяго Бернабеу», когда «Реал» встречался с «Бетисом».

Это не первый визит француза на «Бернабеу» за последние месяцы — он делал это и в конце прошлого сезона.

Зизу нравится смотреть матчи «Мадрида», пока он какое-то время не занимается управленческой работой и тренерской практикой.

Французу наверняка понравилось выступление Орельена Тчуамени – по слухам, Зидан был первым, кто порекомендовал полузащитника «Реалу». В итоге молодой француз стал главным трансфером мадридцев в прошедшем межсезонье.

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