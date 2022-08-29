«Я не хотел разрушить баланс в команде». Карло Анчелотти объясняет отсутствие Азара в матче «Мадрида» с «Эспаньолом»

Карло Анчелотти объяснил, почему не выпустил Эдена Азара во время вчерашнего матча между «Эспаньолом» и «Мадридом» (1-3). «Сливочные» вышли вперед благодаря быстрому голу Винисиуса, Хоселу сравнял счет в концовке первого тайма, а Карим Бензема принес «Мадриду» победу, забив на 88-й и 100-й минуте встречи.

В прошедшем матче Карло Анчелотти использовал только четыре замены из пяти допустимых, и болельщики клуба задавались вопросом о том, где же Азар.

«Эден мог выйти, но я не хотел разрушить баланс в команде. На поле уже находились Родриго, Винисиус и Карим – выпустить еще одного нападающего было бы рискованно», - объяснил Карло Анчелотти после матча.

«Нет никакой проблемы в том, что сейчас Азар не играет или не разминается. У него будет возможность. Я же не тренер Азара, Бензема, Менди или Камавинги, я - тренер «Мадрида».

Напомним, что бельгиец перешел в «Реал» из «Челси» в 2019 году: ожидания были высоки, но травмы не позволили Азару проявить себя в столице Испании. Он забил только 6 раз в 68 матчах за клуб.