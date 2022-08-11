Азар остается без финалов в «Мадриде»

Новый сезон стартовал для «Мадрида» в Хельсинки, вчера вечером команда Карло Анчелотти выиграла Суперкубок Европы в матче с «Айнтрахтом» (2-0). Эден Азар неплохо провел предсезонку, но тем не менее, вчера так и не вышел на поле.

Азар был представлен в качестве игрока «Мадрида» 13 июня 2019 года, но так и не смог зарекомендовать себя в команде из-за многочисленных травм.

В «Мадриде» за три сезона Эден забил 6 голов и отдал 10 результативных передач за 66 матчей, причина такой низкой статистики – 14 травм, особенно травма лодыжки, которую футболист получил 26 ноября 2019 года, после чего ему в правую ногу была имплантирована пластина, с которой он не чувствовал себя комфортно.

Бельгиец не мог набрать ритм, боли были постоянными, поэтому 29 марта прошлого года он решил положить им конец с помощью новой операции. Во время празднования 14й победы в Лиге Чемпионов на Сибелес, Азар обратился к болельщикам:

«Мадридисты, я здесь уже три года, у меня было много травм, многое произошло…но в будущем сезоне я сделаю все для вас».

Для Карло Анчелотти Винисиус – незаменимый игрок на левом фланге, но перед стартом сезона он говорил о том, что может использовать Азара, как «ложную девятку».

У Карло нет прямого дублера для Карима Бензема, Мариано остается игроком «Мадрида», но тренер не доверяет ему. Азар мог бы стать альтернативой, но в прошедшем матче с «Айтрахтом» Анчелотти не дал ему шанса.

С тех пор, как Азар пришел в «Реал Мадрид», клуб принимал участие в четырех финалах. Сначала в Суперкубке Испании в 2020, который выиграл, победив «Атлетико» - Азар в то время восстанавливался после фола Менье. В прошлом сезоне были финалы Суперкубка Испании и Лиги Чемпионов, где Анчелотти снова не задействовал бельгийца. И вот вчера - снова Суперкубок Европы и снова без Эдена.

Теперь «Мадрид» готовится к первому туру Ла Лиги в это воскресенье, посмотрим, получит ли Азар шанс против «Альмерии».