«Реал» может выиграть 5-й Суперкубок Европы. Вспоминаем, как Мадрид завоевал 4 предыдущих трофея

Сегодня могут сравняться с «Миланом» и «Барсой» и взять пятый трофей.

Всего у «Реала» было 7 попыток получить Суперкубок УЕФА, но трижды в решающем матче мадридцы уступали – в 1998-м году «Челси», в 2000-м «Галатасараю», а в 2018-м – хорошо знакомому «Атлетико» из родного Мадрида.

Зато 4 другие попытки были успешными. В 2002-м «Реал» после знаменитого финала с «Байером» (да-да, тот самый гол Зидана) легко разобрался с «Фейеноордом», которому не помог даже гол легенды ван Хойдонка.

Следующего Суперкубка пришлось ждать аж 12 лет – дубль Роналду не оставил шансов «Севилье».

Через 2 года у «Севильи» был шанс взять реванш, и до 93-й добавленной минуты она справлялась с задачей, но потом Серхио Рамос включил режим «бога», а Карвахаль на последней минуте добавленного времени забрал кубок для «Реала».

Ну а через год «Реал» уже не захотел расставаться с завоеванным трофеем – голы Каземиро и Иско не оставили шансов «Манчестер Юнайтед».