План Мариано в «Мадриде»: остается этим летом и уйдет бесплатно через год

Еще до финала Лиги Чемпионов в мае было известно, что Мариано Диас не планирует покидать «Реал Мадрид» этим летом.

Вместо этого он планировал доработать свой контракт с чемпионами Европы, а затем покинуть клуб как свободный агент следующим летом. Доминиканец не сомневается в этом даже сейчас.

Мариано зарабатывает в мадридском «Реале» 4,5 миллиона евро (без вычета налога) – такую сумму ему никогда не заплатят ни в одном другом испанском клубе, а за рубежом на него не так много претендентов.

Понятно, что он не хочет отказываться от такой зарплаты, и будет большой неожиданностью, если Диас покинет клуб до конца августа.

В «Реал Мадрид» уже никто не удивляется – на протяжении трех лет все прекрасно знают, что его интересует. Мариано не беспокоит отсутствие минут – он доволен тем, что ему хорошо платят.

Мариано постоянно травмируется в «Мадриде», только в прошлом сезоне у него было шесть травм. За последние четыре сезона он сыграл всего 1907 минут из 18810 возможных.

Единственный раз Мариано был близок к тому, чтобы покинуть Вальдебебас, когда в прошлом сезоне постучалась «Валенсия». Все было почти подтверждено, и он мог бы зарабатывать там даже больше денег, чем в столице, но в последний момент все сорвалось без объяснения причин. Предполагалось, что руководство «Валенсии» не было впечатлено встречей с игроком, и поэтому сделка не состоялась.

Карло Анчелотти не планирует использовать Мариано, даже после того, как этим летом он отпустил Борху Майораля и Луку Йовича. Эден Азар, Родриго Гоэс и Марко Асенсио – альтернативные варианты для «девятки».

Теперь Мариано больше не раздражает «Реал Мадрид». В клубе знают, что отсутствие у него амбиций не соответствует тому, чем «сливочные» являются, и он уйдет следующим летом.

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