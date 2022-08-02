Анчелотти не верит в Мариано, но тот умеет забивать шедевральные голы. Может все-таки заслуживает шанса?

Тренер «Реала» Карло Анчелотти пока не рассчитывает на Мариано Диаса.

63-летний специалист хочет, чтобы 29-летний нападающий покинул «Мадрид» этим летом, пишет Marca. Никто из футболистов «Реала» не получал меньше игрового времени по ходу предсезонного турне команды, чем Диас. Игровое время Мариано не увеличится даже после ухода Луки Йовича и Борхи Майораля из команды.

Главным препятствием для ухода Мариано из «Реала» является его зарплата. В «Мадриде» игрок получает 4,5 млн евро в год, и клубы, которым нападающий интересен, не готовы платить ему столько же.

Вчера Диасу исполнилось и «Реал» в своем официальном аккаунте поздравил нападающего видео шедевра.

Так может все-таки дать шанс доминиканцу в качестве дублера Бензема?