📹 «Он мстит за прошлый сезон»: на тренировке Рюдигер вырубил еще одного игрока «Реала»

Антонио Рюдигер продолжает показывать свой характер на тренировках «Реала».

Несколько дней назад немец сбил с ног Эдена Азара, бельгиец даже не смог закончить тренировку. На этот раз жертвой Рюдигера стал Модрич. Немец обошелся с Лукой так, будто тот был его соперником в Лиге чемпионов, а ведь «сливочные» просто тренировались!

А вот как это выглядело в динамике:

Rudiger almost killed Modric too in training. 😭😂😂 pic.twitter.com/ijczU7IgBS — Kwame Benaiah (@kwamebenaiah) 25 июля 2022 г.

Хорват очень быстро двигался с мячом – после подката немца ему нужно было время, чтобы отдышаться. Если в случае с Азаром Антонио поскользнулся на мяче, то ситуация с Модричем выглядит более неприятно. Фанаты «Реала» уже начали подозревать, что у Рюдигера в «Реале» есть какая-то секретная миссия. Вот что болельщики пишут в Твиттере:

«Этот парень убьет всю команду… нехорошо получается. Рюдигер не успевает за мячом. Сначала пострадал Азар, теперь Модрич… будет неприятно, если он перенесет такое поведение в официальные матчи… Желтую карточку с легкостью заработает».

«Клянусь, этот чувак выполняет секретную миссию».

«Он хочет отомстить за прошлый сезон».