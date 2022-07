📹 «Он мстит за прошлый сезон»: на тренировке Рюдигер вырубил еще одного игрока «Реала»

Антонио Рюдигер продолжает показывать свой характер на тренировках «Реала».

Несколько дней назад немец сбил с ног Эдена Азара, бельгиец даже не смог закончить тренировку. На этот раз жертвой Рюдигера стал Модрич. Немец обошелся с Лукой так, будто тот был его соперником в Лиге чемпионов, а ведь «сливочные» просто тренировались!

А вот как это выглядело в динамике:

Rudiger almost killed Modric too in training. 😭😂😂 pic.twitter.com/ijczU7IgBS