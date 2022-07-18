Сын Зинедина Зидана ушел из «Мадрида». Будет теперь пылить в третьем испанском дивизионе

Энцо, старший сын Зинедина Зидана – официально игрок «Фуэнлабрады». Мадридский клуб объявил об этом сегодня утром, следующий сезон футболист проведет на стадионе «Фернандо Торреса».

Полузащитник вырос в кантере «Мадрида», перебрался в «Кастилью» и дебютировал в первой команде в матче Кубка Короля. В июне 2017 года Энцо оставил Королевский клуб, перебрался в «Алавес», но уже в зимнее трансферное окно перешел в швейцарскую «Лозанну», где сыграл 16 матчей и забил два гола.

Следующий сезон Энцо провел в Испании, выступая за «Райо Махадаонда», потом перешел в португальский «Авеш», «Альмерию» и французский «Родез». Энцо – полузащитник, который может действовать на разных позициях, отличается техничностью и хорошей физической формой. Теперь свои навыки старший сын Зидана будет демонстрировать в «Фуэнлабраде».

«Я полон ожиданий. У «Фуэнлабрады» большие цели. Я очень рад вернуться в Испанию, вернуться в Мадрид и наслаждаться здесь футболом. Жду начала сезона, очень хочу помочь команде добиться поставленных целей».

Клуб проведет сезон в третьем дивизионе Испании, по итогам которого надеется вернуться в Сегунду.