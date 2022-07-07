Кроос отказывается продлевать контракт с «Реалом». Неужели боится конкуренции с Тчуамени?

Тони Кроос может покинуть «Реал» следующим летом.

Это произойдет, если немец не сможет отстоять место в основе, на которое претендует новичок Орельен Тчуамени .

Немецкий полузащитник решил не подписывать новый однолетний контракт с «Реалом», пока не будет уверен в своих выступлениях в этом сезоне, сообщает Marca.

Тем не менее, «Реал» подписал Тчуамени за огромные деньги и, вероятно, не для того, чтобы держать в запасе.

Кроос был мотором «Реала» на протяжении многих лет, но в прошлом сезоне у него участились проблемы с травмами.

Немецкий полузащитник неизменно играл в основном составе с тех пор, как он присоединился к Мадриду в 2014 году.

Кросс или Тчуамени - кто должен играть в основе? Ответы оставляйте в комментариях.