«Реалу» не нужен еще один форвард: Анчелотти будет использовать Азара в новой роли

По данным Diario AS, Карло Анчелотти планирует использовать Эдена Азара в новой роли фальшивой девятки в качестве дублера Карима Бензема.
Девятка не так уж чужда Азару, поскольку он играл на этой позиции в прошлом за «Реал», а ранее за «Челси».
Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть наш состав с Азаром в его новой роли.
Азар может делать рывки вперед и создавать пространство в последней трети
Это также означает, что «Реал» вряд ли подпишет нового форварда.
Проблема для Эдена заключается в том, что, вероятно, он будет просто подменой для Карима Бензема. То есть, выходить бельгиец в старте будет редко.
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