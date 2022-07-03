«Реалу» не нужен еще один форвард: Анчелотти будет использовать Азара в новой роли

По данным Diario AS, Карло Анчелотти планирует использовать Эдена Азара в новой роли фальшивой девятки в качестве дублера Карима Бензема.

Девятка не так уж чужда Азару, поскольку он играл на этой позиции в прошлом за «Реал», а ранее за «Челси».

Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть наш состав с Азаром в его новой роли.

Азар может делать рывки вперед и создавать пространство в последней трети