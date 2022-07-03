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«Реалу» не нужен еще один форвард: Анчелотти будет использовать Азара в новой роли

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По данным Diario AS, Карло Анчелотти планирует использовать Эдена Азара в новой роли фальшивой девятки в качестве дублера Карима Бензема.

Девятка не так уж чужда Азару, поскольку он играл на этой позиции в прошлом за «Реал», а ранее за «Челси».

Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть наш состав с Азаром в его новой роли. 

Азар может делать рывки вперед и создавать пространство в последней трети

Это также означает, что «Реал» вряд ли подпишет нового форварда. 

Проблема для Эдена заключается в том, что, вероятно, он будет просто подменой для Карима Бензема. То есть, выходить бельгиец в старте будет редко.

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