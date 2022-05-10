Начо близок к подписанию нового контракта с «Мадридом»

По данным Marca, Начо как никогда близок к подписанию нового контракта с «Мадридом».

Защитник терпеливо играл на флангах, тк Милитао и Алаба предпочитали играть в центре защиты.

Тем не менее, Начо хорошо проявлял себя, когда ему давали шанс — в этом сезоне он играл и как левый, так и правый защитник, чтобы помочь команде.

Контракт 32-летнего футболиста с «Мадридом» рассчитан до 2023 года, но «сливочные» хотят продлить его еще на один год.

Начо уже 39 раз сыграл за «Реал Мадрид» в этом сезоне, помог команде провести 10 сухих матчей и забил 3 гола.